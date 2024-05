Durante il weekend, il Partito Democratico sarà presente con i gazebo sul territorio cittadino. Quattro gli appuntamenti, due per giorno: domani mattina, dalle 10 alle 12, in via Perego a Breccia, mentre nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, all’Ippocastano, in viale Aldo Moro; domenica, invece, doppio appuntamento mattutino, dalle 10 alle 12.30 all’Edicola di Muggiò e dalle 10 alle 13 in piazza Duomo.

In ognuno dei gazebo sarà possibile firmare la petizione per la proposta di legge di iniziativa popolare sulla sanità promossa dal Partito Democratico in Regione Lombardia, per un sistema sociosanitario accessibile a tutti, in cui è il privato a essere a servizio del pubblico e non viceversa. Sarà possibile conoscere l’idea di Europa sostenuta dal partito in vista delle prossime elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. Sarà poi l’occasione per incontrarsi e raccogliere istanze.