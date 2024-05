Brunner, Gregori, Stellini, Tarantino, Music, Allegretti, Belingheri, Anderson, Pecchia, Carbone, Caccia. Questa è stata l’ultima formazione titolare del Como in serie A. La gara era quella del Sinigaglia contro il Torino, vinta per 1-0 dai lariani, con rete di Mirko Benin (che aveva sostituito Pecchia). Dopo la retrocessione in B di quella stagione tanti anni difficili. Ne sono passati 21, visto che era il 25 maggio del 2003.

Ora l’attesa è già proiettata sulle prossime mosse del club – soprattutto per quanto riguarda mercato e stadio – e poi su quella che sarà la nuova stagione, con il ritorno in serie A. Il via del campionato sarà nel fine settimana del 17 e 18 agosto. E già c’è chi pensa a quale potrebbe essere la prima avversaria. C’è ad esempio chi vorrebbe un bel derby (le altre lombarde di A sono i campioni d’Italia dell’Inter, Milan, Atalanta e Monza) o chi magari preferirebbe un’altra squadra dalla storia importante (recente o lontana) come Juventus, Napoli, Lazio o Roma.

A titolo di curiosità siamo andati a spulciare i calendari degli ultimi dieci anni delle formazioni promosse al secondo posto dalla serie B alla A, in particolare per quanto riguarda le prime tre giornate. Ognuno potrà fare una propria valutazione, ma in generale l’idea è che il mix di avversari sia abbastanza equilibrato, con confronti sia con grandi squadre, ma anche con avversarie teoricamente destinate a lottare per non retrocedere.

Ovviamente questo vuole essere un gioco, una sorta di “fantacalendario” e il giorno della pubblicazione potrebbe uscire un cammino completamente differente. In ogni caso visto che non c’è due senza tre, si può ipotizzare una prima giornata con il Como impegnato contro la Fiorentina. Perché la squadra viola sia nel 2022 (contro la Cremonese) che nel 2023 (con il Genoa) ha affrontato all’esordio proprio la seconda classificata della serie B. Per la seconda giornata i lariani potrebbero incrociare il Torino, visto che la formazione granata è quella che nei primi tre turni degli ultimi dieci campionati ha più volte affrontato (ben cinque) i vicecampioni della B. Ci sono poi due club, la Roma e il Genoa, a quota tre sfide. Una trasferta all’Olimpico al terzo turno – come hanno cantato i giocatori del Como festeggiando negli spogliatoi – ci potrebbe anche stare.

Di seguito, le squadre seconde classificate della B e le loro prime tre giornate in serie A.

Stagione 2022-2023 Genoa. Genoa-Fiorentina, Lazio-Genoa, Torino-Genoa

Stagione 2021-2022 Cremonese. Fiorentina-Cremonese, Roma-Cremonese, Cremonese-Torino

Stagione 2020-2021 Salernitana. Bologna-Salernitana, Salernitana-Roma, Torino-Salernitana

Stagione 2019-2020 Crotone. Genoa-Crotone, Crotone-Milan, Sassuolo-Crotone

Stagione 2018-2019 Lecce. Inter-Lecce, Lecce-Verona, Torino-Lecce

Stagione 2017-2018 Parma. Parma-Udinese, Spal-Parma, Parma-Juventus

Stagione 2016-2017 Verona. Verona-Napoli, Crotone-Verona, Verona-Fiorentina

Stagione 2015-2016 Crotone. Bologna-Crotone, Crotone-Genoa, Empoli-Crotone

Stagione 2014-2015 Frosinone. Frosinone-Torino, Atalanta-Fiorentina, Frosinone-Genoa

Stagione 2013-2014 Empoli. Udinese-Empoli, Empoli-Roma, Cesena-Empoli