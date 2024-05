Incidente mortale a Inverigo. Uno schianto che si è rivelato fatale per un pedone di 48 anni. Da quanto è stato possibile ricostruire sabato sera poco dopo le 23 sulla provinciale 41 Elmahjoub Ghazal stava attraversando la strada per tornare alla sua auto quando è stato investito da una vettura che viaggiava in direzione di Anzano del Parco che l’ha travolto. Purtroppo nonostante i soccorsi per l’uomo non c’è stato più nulla da fare.

Sembra che l’automobilista 38enne che pare stesse rientrando da una festa di compleanno abbia dichiarato di non averlo visto. Per lui è scattata la denuncia per omicidio stradale aggravato perché trovato dai carabinieri positivo all’alcol test, da quanto si apprende il valore di poco superava la soglia consentita. La vittima originaria del Marocco risiedeva a Barlassina. Sul luogo dell’incidente per i rilievi e le indagini i militari della compagnia di Cantù.