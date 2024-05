Limitazioni per autobus turistici e mezzi pesanti da oggi, 13 maggio, sulla statale Regina, nel tratto tra Colonno e Tremezzina, all’altezza di Ossuccio. E’ entrata in vigore l’ordinanza dell’Anas per ridurre i disagi al traffico sulla strada del lago, al collasso per l’aumento dei mezzi in circolazione.

I mezzi pesanti superiori a 11 metri di lunghezza, non possono circolare nel tratto della Regina interessato dall’ordinanza durante il giorno, dalle 6.30 alle 21. Camion e Tir possono dunque viaggiare tra Colonno e Ossuccio solo durante le ore notturne, dalle 21 alle 6.30.

Limitazioni anche per i mezzi pesanti superiori ai 9,1 metri di lunghezza che possono circolare dalle 6.30 alle 14 solo in direzione Como e dalle 14 alle 19.30 in senso opposto, verso Menaggio.

Da oggi al 3 novembre prossimo, gli autobus turistici possono viaggiare sempre solo in direzione Nord, da Como verso Menaggio, anche in questo caso nel tratto della statale Regina interessato dall’ordinanza, quindi tra il chilometro 19+700 al chilometro 23+500. Il percorso alternativo consigliato prevede l’utilizzo dalla strada statale 36, passando per Lecco.

L’entrata in vigore dell’ordinanza è stata anticipata dal 20 maggio a oggi e molti ancora non sono informati, come spiega il comandante della polizia locale di Tremezzina Massimo Castelli. “Stiamo usando il buon senso e la tolleranza per dare informazioni sull’entrata in vigore del provvedimento con una settimana di anticipo rispetto al previsto”, ha spiegato Castelli.