Serata benefica al Teatro Sociale di Como con le canzoni di Lucio Battisti. L’evento “Emozioni a teatro” è fissato per venerdì 17 maggio alle 20.30 con biglietti in vendita al costo di 25 euro. Uno spettacolo che il Lions Club San Fermo della Battaglia ha organizzato in collaborazione con la sezione comasca dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, con il patrocinio del Comune di Como e della Provincia di Como.

L’evento sarà l’occasione per ascoltare e cantare le strofe più amate di Lucio Battisti, insieme a Luisa Corna e ad alcuni artisti che hanno con lui vissuto e lavorato, come Mario Lavezzi e alcuni componenti della band Il Nostro Canto Libero.

Lo scopo dello spettacolo è la raccolta di fondi per l’acquisto di un cane guida, presso il Centro Addestramento di Limbiate. “Una struttura – spiegano gli organizzatori – simbolo di eccellenza e di impegno sociale. Ci sarà modo durante la serata di poter guardare un breve video che ci permetterà di meglio comprendere il ruolo chei cani guida possono svolgere in favore di una persona non vedente, la cui qualità della vita non potrà che migliorare”.