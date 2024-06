89 Comuni al voto, per 22 di questi la sfida è soltanto contro il quorum perché il candidato è solo uno. Anche in provincia di Como tra pochi giorni si apriranno le urne per rinnovare le amministrazioni. Un appuntamento elettorale in concomitanza con le elezioni europee. Si vota – è bene ribadirlo – sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Tra i 7.896 comuni italiani chiamati a scegliere il nuovo sindaco ci sono anche gli 89 del Comasco. Sono più di 2mila sul Lario i candidati in lizza per un posto nei consigli comunali e 177 gli aspiranti alla fascia tricolore.

Corsa a tre a Cantù, il municipio più grande al voto in questa tornata, l’unico – per numero di abitanti – nei quali è previsto l’eventuale ballottaggio. A sfidarsi sono il sindaco uscente Alice Galbiati, che ha ricompattato il centrodestra ed è sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e dalla civica Cantù Sicura. Di contro il Pd e la Civica Noi con Antonio Pagani, schierano, appunto, Antonio Pagani. Il terzo nome è quello di Cecilia Volontè alla guida di Cantù Civica.

Di contro i paesi più piccoli alle urne sono Val Rezzo e Livo, ciascuno con circa 150 abitanti. Candidato unico a Livo è Daniele Pozzi, mentre a Val Rezzo si sfidano Ivan Puddu e Tania Violetti.

Al voto per la prima volta i residenti del neonato Comune di Uggiate con Ronago, nato dalla fusione di Ronago e Uggiate Trevano. Sono quattro gli aspiranti sindaco, Ermes Tettamanti, Agostino Grisoni, Diego Dondelli ed Efrem Bordessa, tutti sostenuti da una lista civica e senza simboli di partito.

Ad Alzate Brianza, i residenti andranno ai seggi dopo le dimissioni dei consiglieri e lo scioglimento del consiglio comunale nel mese di agosto dello scorso anno. Il Comune è guidato da un commissario prefettizio. In corsa due civiche Giovine Alzate il cui candidato sindaco è Marco Bonetto e Progettare Alzate con il candidato Paolo Frigerio.

Come detto sono 22 i “monocandidati”, per loro sarà sufficiente – per essere eletti – che si rechi alle urne il 50% + 1 degli aventi diritto.

Ai seggi bisogna recarsi muniti di scheda elettorale e documento d’identità valido.

Di seguito l’elenco degli 89 comuni dalla A di Albavilla alla Z di Zelbio, mentre sul sito della Prefettura di Como sono a disposizione anche i fac simile delle schede.

L’elenco dei comuni comaschi al voto

Albavilla

Albese con Cassano

Albiolo

Alserio

Alzate Brianza

Anzano del Parco

Argegno

Arosio

Bellagio

Bene Lario

Binago

Bizzarone

Blevio

Bregnano

Brenna

Cabiate

Cadorago

Cantù

Canzo

Capiago Intimiano

Carimate

Carugo

Caslino d’Erba

Cassina Rizzardi

Castelmarte

Castelnuovo Bozzente

Cerano d’Intelvi

Cermenate

Cirimido

Claino con Osteno

Colonno

Colverde

Corrido

Cremia

Cucciago

Cusino

Dizzasco

Dongo

Faggeto Lario

Fenegro’

Figino Serenza

Fino Mornasco

Garzeno

Grandate

Laino

Lezzeno

Limido Comasco

Livo

Locate Varesino

Lomazzo

Longone al Segrino

Luisago

Lurago Marinone

Lurate Caccivio

Magreglio

Mariano Comense

Maslianico

Menaggio

Merone

Moltrasio

Monguzzo

Montano Lucino

Musso

Oltrona di San Mamette

Peglio

Pognana Lario

Ponte Lambro

Proserpio

Rezzago

Rodero

Rovellasca

Sala Comacina

San Nazzaro Val Cavargna

Schignano

Senna Comasco

Solbiate con Cagno

Sorico

Stazzona

Torno

Tremezzina

Uggiate con Ronago

Val Rezzo

Valbrona

Valmorea

Veniano

Vercana

Vertemate con Minoprio

Villa Guardia

Zelbio