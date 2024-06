Alle 14 è iniziato lo spoglio per le elezioni amministrative, 89 i comuni al voto anche nel Comasco.

Oltre ai paesi con una lista unica, per i quali la sfida era soltanto contro il quorum. Sfida che soltanto Binago non ha vinto mentre per gli altri la fascia tricolore è di fatto già assegnata. Qui leggi gli eletti.

Iniziano ad arrivare i primi risultati. Di seguito i sindaci eletti negli altri comuni in ordine di scrutinio.

A Magreglio eletto Danilo Bianchi (Insieme per Magreglio-la svolta) con l’82,28% delle preferenze.

A Faggeto Lario riconfermata l’uscente Angela Molinari (Lista Civica Perquattro) con il 72,27%.

A Monguzzo l’ha spuntata Marco Sangiorgio (Monguzzo al centro), 51,34% .

Sergio Binda (Insieme per Rezzago) è sindaco a Rezzago con il 68,93% dei voti.

A Sala Comacina resta alla guida dell’amministrazione Roberto Greppi (insieme per Sala) con il 51,81%.

Con l’84,94% a Senna Comasco riconfermata Francesca Curtale (Per Senna Comasco).

A Val Rezzo vince Tania Violetti (Insieme per crescere) con il 51,82%.

Rinaldo Meroni è il nuovo sindaco di Anzano del Parco con il 57,35.

A Cabiate confermata l’uscente Maria Pia Tagliabue (Cambiate Cabiate con noi), 52,47%.

A Bene Lario Giacomo Sala si impone con il 96,74% delle preferenze con Uniti per Bene Lario

Paolo Clerici (Vivere, Lega e Moderati) eletto a Cadorago, 40,66%

Emanuele Cappelletti (progetto Insieme) riconfermato a Capiago Intimiano con l’88,94% dei voti.

Giulio Nava (Giulio Nava sindaco) a Canzo vince con il 54,2%.

Ad Alzate Brianza il nuovo sindaco dopo un periodo di commissariamento è Paolo Frigerio (Progettare Alzate), 66,4%.

A Cassina Rizzardi si impone con il 72,42% Alessandro Bellù (insieme per Cassina Rizzardi).

A Moltrasio eletto Giuseppe Carrano (Generazioni per Moltrasio) con il 59,2%.

A Laino resta sindaco Cipriano Soldati (Unione democratica), 83,3%.

Limido Comasco vede vincere Stefano Uboldi (Direzione futuro) con il 61,7%.

A Locate Varesino Luca Castiglioni (Insieme per Locate) proclamato sindaco con il 67,8%.

A Longone al Segrino fascia a Carlo Castelnuovo (Viviamo Longone), 57,7%.

A Lurate Caccivio vince Serena Arrighi (Valori comuni) con il 51,2% .

Ettore Antonio Pelucchi ((insieme per Ponte Lambro) con il 52,9% resta alla guida del comune di Ponte Lambro .

Rovellasca riconferma Sergio Zauli (Centrodestra per Rovellasca e Manera – Fdi-Lega) con il 61,4%.

A San Nazzaro Val Cavargna riconfermata Tiziana Rita Guidi (Continuità e futuro), 74,8%.

Davide Marchioni (Amiamo Stazzona) vince a Stazzona con il52,8%.

A Torno riconfermato Rino Malacrida (Per Torno), 55,1%.

A Vertemate con Minoprio per un soffio vince Riccardo Pellizzari (Per il bene comune) con il 50,1%.

A Caslino d’Erba sui tre candidati eletto con il 37,2% Marco Colombo (Essere Caslino).

A Schignano vince Ferruccio Rigola (Uniti per fare di più, uniti per fare meglio) con il 52,1%.

Colverde vede affermarsi Marina Pellin (Uniti per Colverde) con il 51,3%.

A Luisago Roberta Tosca (Svolta Civica per Luisago) vince con il 49,6%.

Ad Argegno (comune commissariato dopo le elezioni regionali che hanno visto diventare consigliere l’ex primo cittadino Anna Dotti) torna Francesco Dotti (il Ponte) con l’81,2%.

Luigi Berlusconi (Lurago la tua alternativa) riconfermato alla guida del municipio di Lurago Marinone con il 72,5%.

A Grandate vince la sfida a tre il sindaco uscente Alberto Peverelli (Catenaccio) con il 46,1%.

A Cucciago diventa sindaco Enrico Molteni alla guida di Alleanza Popolare (60,1%).

Albavilla riconferma Giuliana Castelnuovo (Vivere Albavilla) con il 70,8%.

Ad Albiolo Mario Bernasconi (Albiolo Futura) con il 60,3%

A Cermenate rimane sindaco Luciano Pizzutto (Scegli Cermenate), 62,1%.

A Dongo vince la sfida a quattro Mauro Robba (Uniti per Dongo) è il nuovo sindaco con il 36,2% dei voti.

Angelo Barindelli (Insieme per Bellagio e Civenna più belle) resta primo cittadino a Bellagio con il 62,7%.

Laura Abbate sindaco a Cerano Intelvi con la lista (Insieme per un futuro) con il 60,2%.

Battaglia a Fenegrò la spunta Claudio Canobbio (Fenegrò persone idee e futuro) con il 50,4% dei voti.

Ad Alserio riconfermato Stefano Colzani (il Mulino) con il 53,5%.

Mauro Guerra (Nuova Tremezzina) resta alla guida del comune di Tremezzina con il 54,6% delle preferenze.

A Maslianico Giovanni Ugo Onofrio (Il Ponte) sindaco con il 41,9%.

A Brenna con il 61,8% vince Nazzareno Cappelletti (Noi Brenna).