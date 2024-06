Scivolo per le imbarcazioni, pontile, darsena coperta e porticato. La concessione per le strutture, su un’area demaniale in riva al lago a Tremezzina, secondo quanto accertato dai militari della guardia di finanza della stazione navale di Como era decaduta e non era stata rinnovata.

Le fiamme gialle hanno accertato canoni non pagati per un totale di 160mila euro dal 2014 al 2023. La guardia di finanza ha avviato le procedure previste per le sanzioni e il recupero delle somme non versate.