Como, coppia accoltellata in via Brogeda. Denunciato 36enne tunisino residente in città

Accoltella una donna al volto e un uomo sul fianco, sul ginocchio e sul gluteo: è successo sabato sera intorno alle 23, in via Brogeda, a Como. L’aggressione ai danni di una coppia è avvenuta al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. La polizia ha denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo d’armi un 36enne tunisino residente nel capoluogo lariano e già noto alle forze dell’ordine per lesioni personali e invasione di terreni. Al loro arrivo sul posto gli agenti hanno subito notato un uomo a terra insanguinato e una donna, con sangue sul volto, la quale ha indicato come responsabile dell’aggressione un uomo che si stava già allontanando.I poliziotti, che lo hanno subito raggiunto, e hanno notato il 36enne tunisino mentre gettava un coltello serramanico sotto un’auto in sosta. L’uomo, che si è subito mostrato ostile nei confronti degli agenti, si è difeso dicendo di essere stato colpito poco prima da uno spray urticante, che gli era stato spruzzato durante una lite, senza tuttavia saper individuare il responsabile.La lite era scoppiata vicino al Tempio Voltiano e, stando a quanto raccontato dalla coppia alla polizia, il 36enne li avrebbe poi seguiti con un coltello in mano. E, una volta raggiunti, li ha colpiti e lasciati a terra sanguinanti.