Memorial Franco Chignoli, la quinta edizione a Casnate dal 22 al 24 maggio

Sul Lago di Como torna il Memorial Franco Chignoli, un piccolo mondiale di calcio under 11. È la quinta edizione del torneo internazionale ideato da Olivier Chignoli, che quest’anno andrà in scena dal 22 al 24 maggio a Casnate con Bernate. Un appuntamento che mette al centro i giovani, l’inclusione e la solidarietà.

Tutto pronto per la quinta edizione del Memorial Franco Chignoli

Dopo il successo della passata edizione (e di quella prima), l’evento è stato presentato a Palazzo Lombardia alla presenza del sottosegretario regionale con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, e dell’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, il comasco Alessandro Fermi. Con loro anche grandi nomi del calcio italiano, tra cui Gianluca Zambrotta, padrino dell’evento, Beppe Bergomi, Massimo Ambrosini e Filippo Galli. All’edizione 2026 del Memorial Franco Chignoli parteciperanno 20 club provenienti da 9 Paesi, con la presenza, per la prima volta, di due grandi squadre argentine: Boca Juniors e River Plate.

Il torneo, che si disputerà con la formula 7 contro 7, mantiene una forte finalità benefica: nelle prime quattro edizioni sono stati raccolti oltre 60mila euro, destinati a progetti concreti per bambini e ragazzi in difficoltà. Completano il parterre Liverpool, Manchester United, Leeds United FC, Celtic, l’Espanyol, Futebol Clube do Porto, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, Football Club Midtjylland e i principali club italiani: Milan, Inter, Juventus, Roma, Torino, Atalanta, Como 1907 ed Empoli.

Un’occasione per fare del bene, in primis, ma anche per ribadire l’importanza dello sport, che è prima di tutto uno strumento educativo fondamentale, ma anche un’opportunità per crescere e stare insieme.