Provano a rubare un motorino davanti alla questura, denuncia e foglio di via

Cercavano di rubare un motorino nei parcheggi davanti alla questura. Un tentativo di furto notato dagli agenti che erano in ufficio, a pochi metri di distanza e hanno subito inviato la pattuglia. I poliziotti hanno bloccato i malintenzionati, un 43enne comasco e un 26enne romano, denunciati per tentato furto aggravato in concorso. Il 43enne è stato denunciato anche per porto abusivo d’armi perché durante il controllo è stato trovato in possesso di un coltello di 20 centimetri. Entrambi sono risultati già noti per reati contro il patrimonio, contro la persona, per stupefacenti e per evasione. Ai due è stato anche notificato un foglio di via firmato dal questore di Como Filippo Ferri.