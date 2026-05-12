Maltratta la madre, arrestato 47enne di Erba. La vittima ha 82 anni

Accusato di aver picchiato l’anziana mamma e allontanato da casa, un 47enne si è ripresentato nell’abitazione della madre, a Erba. La donna ha chiesto aiuto e sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadina, che hanno bloccato l’uomo, arrestato al termine degli accertamenti.

L’8 maggio scorso, i militari dell’Arma erano già intervenuti nell’abitazione della donna, 82enne. L’anziana era stata aggredita e malmenata dal figlio, al punto da riportare lesioni che hanno reso necessarie cure mediche. La situazione di violenza accertata dai carabinieri era sfociata in un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Ieri, nonostante il divieto, il 46enne si è ripresentato a casa della madre. La donna, spaventata, ha segnalato la situazione. Sono nuovamente intervenuti i carabinieri di Erba.

Il figlio della pensionata è stato prima accompagnato al palazzo di giustizia di Como per essere sottoposto all’interrogatorio di convalida relativo alla prima misura cautelare e poi trattenuto nella camera di sicurezza della stazione carabinieri di Erba, in attesa del processo per il grave episodio di violenza domestica.