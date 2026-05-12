Voragine sul Lungolago, sopralluogo del Comune con i tecnici della Regione

Sopralluogo questa mattina sul Lungolago per ispezionare la voragine che si è aperta la scorsa settimana a seguito delle piogge abbondanti. Sul posto l’assessore comunale ad Ambiente e Protezione civile Michele Cappelletti e il dirigente del Settore Servizi Pubblici Locali e del Settore Ambiente del Comune di Como, Ciro Di Bartolo, accompagnati dai tecnici della Regione Lombardia.

“I tecnici regionali sono venuti per chiudere le paratie e far defluire l’acqua della roggia nelle vasche – spiega Cappelleti – Abbiamo appurato che le paratie funzionano benissimo, perché nella roggia l’acqua si è abbassata in pochi minuti. Ora con l’escavatore procederemo a una videoispezione della buca per valutare l’entità del danno e capire come intervenire”.

Sabato mattina la voragine, prima delimitata dalle apposite transenne, con inevitabili disagi alla viabilità, è stata coperta temporaneamente da una piastra in materiale antiscivolo per evitare potenziali rischi. Questa mattina la buca è stata riaperta e l’area è stata delimitata per permettere il sopralluogo. La circolazione è stata regolata da un agente della polizia locale.

Ora si attende di capire quale tipo di intervento sarà necessario e quali saranno le tempistiche.