“In provincia di Como 350 appartamenti Aler di proprietà della Regione Lombardia sono vuoti e inutilizzati” Il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo torna ad accendere i riflettori sull’emergenza abitativa e sul problema degli alloggi di edilizia pubblica che restano sfitti.

“Continua lo scempio delle case Aler di proprietà di Regione Lombardia sul nostro territorio – dice il consigliere dem – Il dato è in linea con gli anni passati e certifica una tendenza ormai consolidata: a Como le case ci sono ma vengono lasciate vuote”.

Secondo i dati citati da Orsenigo, sono 155 gli alloggi liberi ma non assegnati, 158 quelli sfitti per carenze di manutenzione e 37 le case vuote per ristrutturazione. “Parliamo di alloggi che potrebbero dare una possibilità abitativa dignitosa a centinaia di persone ma che non vengono assegnati o vengono lasciati in condizioni pessime – dice Orsenigo – Uno spreco di risorse pubbliche. Il vero dramma sta poi nel ritmo con cui gli alloggi vengono assegnati: nel 2023, in provincia di Como, sono state fatte solo 85 assegnazioni a fronte di 1105 domande. Siamo davanti a un collo di bottiglia letale”.

“Nel dettaglio – continua Orsenigo – 314 cittadini indicati come indigenti hanno fatto richiesta per una casa Aler e solo 27 hanno avuto risposta. Parliamo dell’8,5% del totale. Troppo poco in una provincia il cui mercato immobiliare è stravolto dalle locazioni a breve termine che lasciano pochissimo spazio ai residenti. A livello regionale il dato è ancora più fosco: sono stimati a 32.536 gli alloggi di edilizia popolare vuoti in Lombardia nel 2023”.

“La Regione ha completa autonomia sull’abitare ma non è in grado, da sola, di elaborare una normativa in grado di rispondere ai bisogni abitativi dei cittadini – conclude Orsenigo – Come Partito Democratico presenteremo una nostra proposta di legge alternativa in consiglio regionale: non è possibile tollerare che nel 2024 ci siano persone senza casa e case senza persone”.