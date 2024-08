Grave incidente in via Milano a Como, all’altezza della svolta in via Cigalini, tra auto e moto poco dopo le 9.30. Ancora da chiarire la dinamica. Quel che è noto è che è coinvolta una ragazza di 17 anni che viaggiava in sella a uno scooter, soccorsa in codice rosso, massima criticità. Alla guida della vettura c’era, invece, una donna. Sono intervenute ambulanza e automedica per i primi soccorsi, poi è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Da quanto è emerso la giovane nell’impatto è stata sbalzata dalla moto ed è finita sul marciapiede. La strada, all’altezza della chiesa di San Bartolomeo, per consentire le operazioni è rimasta chiusa fino alle 10.30 circa. Rilievi e viabilità affidati alla polizia locale e alla polizia di Stato. Numerose le persone che in quel momento si trovavano a passeggiare per la strada e hanno seguito con apprensione le operazioni di soccorso.