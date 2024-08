(ANSA) – TORINO, 03 AGO – È stata una mattina di traffico intenso in Piemonte per le previste partenze per le vacanze estive e per il fine settimana. Incolonnamenti si sono formati sulla tangenziale del capoluogo piemontese e qualche coda, come annunciato, sull’A32 Torino-Bardonecchia nella Valle di Susa. Code per traffico intenso erano presenti ancora intorno alle 15 proprio su questa autostrada nelle montagne del Torinese in particolare tra la circonvallazione di Oulx e Bardonecchia in direzione Bardonecchia e in altri tratti dove sono in corso lavori. Molto intenso il traffico anche sulla statale che segue lo stesso percorso. Particolarmente trafficata anche la statale 21 della Maddalena nel Cuneese, dove si sono formate code tra Demonte e Vinadio in direzione del valico del Colle della Maddalena al confine con la Francia. Intenso anche il traffico sulla Torino-Milano, sia per i turisti in arrivo e in transito verso la Valle d’Aosta, che per quelli diretti sui laghi, in particolare nel Vercellese. (ANSA).