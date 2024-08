Prefettura di Como, Andrea Polichetti lascia gli uffici di via Volta per trasferirsi a Brescia al suo posto arriva, o meglio dire torna, l’ex Capo di Gabinetto ed ex viceprefetto, Corrado Conforto Galli.

“Desidero ringraziare Andrea Polichetti, la sua capacità di lavorare in sinergia con le istituzioni locali e la sua attenzione alle problematiche del territorio sono state di fondamentale importanza. Soprattutto in momenti di grande cambiamento come quelli relativi all’avvio dei lavori della variante della Tremezzina, alle problematiche viabilistiche sulla Statale Regina, e all’azione di controllo del territorio nell’area del Canturino” ha detto il consigliere regionale del PD, Angelo Orsenigo, commentando il recente annuncio dell’avvicendamento.

“Diamo il benvenuto – o meglio, il bentornato – al nostro nuovo prefetto, Corrado Conforto Galli, il quale vanta una notevole esperienza. Sono certo che grazie al suo passato come Capo di Gabinetto e viceprefetto di Como, oltre che alla sua recente esperienza come prefetto a Cremona, saprà guidare la nostra comunità con competenza e passione. La sua profonda conoscenza del territorio comasco, unita alla sua esperienza maturata in vari ambiti dell’amministrazione pubblica, rappresenta un grande vantaggio per affrontare le sfide che ci attendono.”