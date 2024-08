(ANSA) – PORDENONE, 12 AGO – E’ partita oggi da Roveredo in Piano, a Pordenone ‘La camminata per la vita’, un’iniziativa promossa dal gruppo "Chei del moss" (quelli dell’asino) e che mira a sensibilizzare la cittadinanza verso un problema che è sentito sempre di più come un’emergenza sociale: il femminicidio. In un percorso a tappe, che toccherà varie località del Friuli occidentale, saranno ricordate le donne che in quei luoghi sono morte per mano violenta. A Roveredo in Piano oggi il pensiero è rivolto ad Aurelia Laurenti, uccisa nel 2020: a infierire su di lei con 19 coltellate era stato il compagno. Domani la marcia contro la violenza arriverà a Spilimbergo, dove vittima della follia omicida è stata nel 2016 Michela Baldo, uccisa a colpi di pistola dall’ex fidanzato. La camminata proseguirà poi verso Barcis e Aviano, dove lo scorso novembre è stato rinvenuto il corpo senza vita di Giulia Cecchettin. E ancora Fontanafredda, dove a trovare la morte per mano dell’uomo che amava e con cui aveva deciso di condividere la vita è stata Gabriella Salvador, nel 1995; il viaggio si concluderà a Caneva il 18 agosto, in memoria e ricordo di Elenia Breda, uccisa dal marito nel 2000. In ogni tappa saranno allestiti gazebo informativi e in cui verranno raccolti fondi a favore del centro antiviolenza Voce Donna, con sede a Pordenone. (ANSA).