Da Rotterdam a Como: tessiamo il futuro, la mostra degli studenti dell’istituto Da Vinci Ripamonti

Creazioni sartoriali sostenibili esposte a Villa Gallia nella mostra conclusiva del progetto Microfactory 2026, che ha coinvolto gli studenti dell’istituto Leonardo Da Vinci Ripamonti di Como. L’evento, dal titolo “Da Rotterdam a Como: tessiamo il futuro”, ha richiamato l’attenzione di numerosi visitatori ed è stato promosso con il patrocinio della Provincia di Como.

In mostra creazioni sartoriali ispirate ai quartieri delle città di Como e di Rotterdam realizzate dagli studenti delle classi terze e quarte del corso moda e dagli studenti dello Zadkine fashion college di Rotterdam all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione. Capi unici che fondono l’identità territoriale di Como con quella di Rotterdam, trasformando suggestioni architettoniche e paesaggistiche in prototipi di moda etica. “I nostri giovani talenti – il messaggio lasciato dall’evento – stanno disegnando il futuro della moda sostenibile“.