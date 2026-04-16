Venduto l’ex orfanotrofio di via Tommaso Grossi, aggiudicato al quarto tentativo per 7,5 milioni

Il quarto tentativo è stato quello buono. Il Comune di Como ha venduto l’ex orfanotrofio di via Tommaso Grossi. L’edificio è stato aggiudicato per poco più di 7,5 milioni di euro. La base d’asta originaria, al primo bando sfiorava i 10 milioni di euro.



L’apertura delle buste era fissata per questa mattina alle 10 nello studio del notaio Mario Mele, che ha gestito la procedura. “L’immobile è stato aggiudicato”, ha confermato lo stesso notaio, precisando che è stata presentata una sola offerta per un importo di poco più di 7,5 milioni di euro, esattamente 7.505.555. La basta in questo quarto bando era fissata a 7.276.965 euro.



Il notaio dovrà inviare il verbale al Comune di Como, ma l’aggiudicazione dell’immobile è già ufficiale. “Attendiamo gli atti che ci dovranno essere inviati dallo studio del notaio – sono le prime parole del sindaco di Como Alessandro Rapinese – Certamente però possiamo finalmente pensare che un luogo che in totale abbandono e degrado tornerà a vivere e un quartiere in estrema sofferenza da decenni si unirà alla meraviglia che sta diventando la nostra città”.



La prima asta per la vendita dell’ex orfanotrofio poi scuola media Baden Powell era partita da un prezzo base di 9 milioni 700mila euro. L’importo è stato poi ribassato nei due tentativi successivi fino a 7,2 milioni di euro, cifra mantenuta invariata anche per questo quarto tentativo, che ha portato alla vendita dell’immobile.



Acquistato dal Comune di Como cinquant’anni fa, il 17 novembre 1976, l’ex orfanotrofio poi scuola media Baden Powell è da tempo in stato di totale abbandono e preda del degrado. L’edifico è in un’area strategica, in via Tommaso Grossi all’incrocio con via Dante, a pochi metri dalla città murata e dal cuore di Como.