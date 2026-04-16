Inflazione, Como al primo posto in Italia. Per le famiglie 816 euro in più all’anno

A Como i prezzi sono saliti più che in qualsiasi altra città italiana nell’ultimo anno. È il risultato della classifica stilata oggi dall’Unione nazionale consumatori sui dati Istat relativi all’inflazione di marzo. Il capoluogo lariano sale per la prima volta al primo posto a livello nazionale, sorpassando città tradizionalmente più costose come Milano e Venezia. In concreto ogni famiglia comasca spende in media 816 euro in più all’anno rispetto a dodici mesi fa, a fronte di un’inflazione del 2,7%.

A livello lombardo la situazione appare più contenuta nelle altre province. Il capoluogo lombardo si colloca al dodicesimo posto nazionale, seguito da Lecco al quindicesimo. Varese e Bergamo sono invece al ventesimo posto. Brescia, infine, risulta al cinquantottesimo posto.

Sul versante opposto della graduatoria si trovano le città dove la vita costa meno. Campobasso e Aosta registrano l’inflazione più bassa del paese, pari allo 0,6%, e una spesa aggiuntiva annua di poco superiore ai 150 euro a famiglia.