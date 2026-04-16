Rapina all’ufficio postale di Arcellasco, frazione di Erba, nella mattinata di oggi. In azione due banditi, con il volto coperto e armati di pistola, che avrebbero raggiunto in motorino l’ufficio. I due avrebbero poi farro irruzione nel locale, minacciando un’impiegata e facendosi consegnare il denaro contenuto nella cassa.
Il bottino sarebbe di poche centinaia di euro. Preso il denaro, i malviventi sono fuggiti.
Al lavoro gli agenti della polizia di Stato di Como, che hanno sentito i testimoni e avviato le indagini.
Rapina all’ufficio postale di Arcellasco, in azione due banditi. Bottino di poche centinaia di euro
Rapina all’ufficio postale di Arcellasco, frazione di Erba, nella mattinata di oggi. In azione due banditi, con il volto coperto e armati di pistola, che avrebbero raggiunto in motorino l’ufficio. I due avrebbero poi farro irruzione nel locale, minacciando un’impiegata e facendosi consegnare il denaro contenuto nella cassa.