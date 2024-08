(ANSA) – GENOVA, 16 AGO – Giulio, pastore tedesco di 4 anni, che salvò la sua padrona nel mare di Lecce, ha vinto la 63^ edizione del premio ‘Fedeltà del cane’ in corso a Camogli. Premi speciali a Jager, flat coated retriever di 4 anni, che ha ritrovato il corpo di Giulia Cecchettin in un anfratto roccioso nel bosco vicino al lago di Barcis e a Noah e Cecilia due golden retriever impegnati nel progetto ‘Ri-Animali’, unica esperienza di pet therapy in un reparto di rianimazione. Giulio. al mare con la sua padrona, l’ha vista in grande difficoltà quando sul suo materassino si è ritrovata in mare aperto. Il cane ha preso in bocca il suo guinzaglio e si è buttato, raggiungendo il materassino e riportando la donna a riva. Jager, flat coated retriever di 4 anni in forza al nucleo cinofilo Bios Ana di Pordenone ha ritrovato il corpo senza vita di Giulia Cecchettin, nascosto in un anfratto roccioso. Nonostante sia stato addestrato alla ricerca superstiti è stato in grado di rintracciare il corpo e ha costretto il suo conduttore a seguirlo fino al luogo del ritrovamento. Premiati anche Noah e Cecilia sono riusciti a far sorridere una persona in rianimazione, da tempo immobile nel suo letto senza capacità di reazione. Bowie, Happy e Kappa i cani del Nucleo cinofili dei Vigili del Fuoco della Liguria, protagonisti a Rigopiano e sulla tragedia del Ponte Morandi. Tex, in forza al gruppo cinofilo del centro militare veterinario dell’Esercito, esperto in ricerca di esplosivi e veterano dell’Afghanistan dove ha perso il suo conduttore Claudio Cadeddu. Kendy che nonostante sia ancora cucciola ha consentito alla Guardia di finanza della squadra cinofili della Compagnia di pronto impiego di Genova di recuperare decine di kg di hashish, cocaina, ketamina e crack. Leo e Chanel, in forza alla Polizia di Stato, che cercano esplosivi. Charlotte, che ha sventato un furto nell’appartamento del suo padrone. Eowyn che ha avvertito i suoi padroni di un inizio d’incendio del camper, Polly che fa compagnia ai malati oncologici terminali e a quelli affetti da Alzheimer. (ANSA).