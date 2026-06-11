Maltempo e danni sul territorio. Il geologo: “Sempre peggio, basta lavorare in emergenza”

Eventi sempre più estremi e improvvisi mettono in ginocchio i territori che – per conformazione – sono più fragili e vulnerabili, più soggetti a frane e alluvioni. Bastano pochi minuti e raffiche di vento, grandine e violenti acquazzoni mettono a dura prova il fragile equilibrio del territorio. Una situazione sempre più critica, secondo gli esperti, di fronte alla quale la parola chiave resta prevenzione, ma anche progettualità.

Maltempo, dissesto idrogeologico e territorio sempre più fragile, Tamola: “Questi eventi rischiano di diventare la norma“

“È da qualche anno che si verificano eventi piovosi sempre più intensi e frequenti e questo incide fortemente nelle zone più fragili dal punto di vista idrogeologico, come il Basso Lago. Stiamo assistendo anche a fenomeni molto localizzati. Se finora si sono date le previsioni per ampie zone, ora bisognerebbe darle per microzone, se non per vallate. Questi eventi rischiano di diventare la norma“. A dirlo è il geologo Ivan Tamola.

Il geologo Ivan Tamola

“Bisogna progettare bene e prima che ci sia l’emergenza. Progettare in emergenza ha ricadute sui costi e sulla qualità delle opere“, sottolinea ancora l’esperto. Opere che, nel caso di Blevio, negli ultimi mesi sono state realizzate e per questo martedì sera si è evitato il peggio, anche se i danni – e soprattutto la paura – non sono mancati. In questo caso, vale la pena precisarlo, il fango è sceso a causa dei cantieri aperti ancora aperti, a valle, e non per le briglie piene. Gli argini dei torrenti, fortunatamente, hanno tenuto, ma la tendenza è ormai tracciata e – spiega il geologo – “potrebbe essere sempre peggio”.

Intanto i cittadini che vivono a picco sul lago e ai piedi della montagna, esausti, a ogni violenta ondata di maltempo puliscono strade e case dall’acqua e dal fango. “Il cambiamento climatico è incontrovertibile – aggiunge Tamola – A Blevio, ma non solo, in 5 minuti è arrivata una quantità di pioggia molto al di sopra dei limiti”.

Residenti al lavoro per pulire le strade da fango e detriti dopo il maltempo che ha colpito Blevio

“Chiaro che non deve essere neanche una scusante – precisa però l’esperto – L’impegno di tutti, politica, tecnici, protezione civile e imprese, deve essere quello di lavorare in sinergia, sfruttando anche le risorse tecnologiche ed economiche, per contrastare questi fenomeni. È importante una gestione corretta dei fondi a disposizione, ma anche un’adeguata e approfondita pianificazione”.