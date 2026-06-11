Gravedona, fermati con 300 grammi di hashish, denunciati un 18enne e un 19enne

Alla vista dei carabinieri, un 18enne e un 19enne di Gravedona ed Uniti hanno provato a nascondersi scavalcando la recinzione di un’abitazione privata. I militari dell’Arma li hanno notati e subito bloccati per un controllo. I due ragazzi sono stati trovati in possesso di tre panetti di hashish, per un peso complessivo di 300 grammi, 45 euro in contanti e alcuni cellulari. Tutto il materiale è stato sequestrato. Il 18enne e il 19enne sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.