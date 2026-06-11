Nuova curva dello stadio Sinigaglia, 135 pali di fondazione entro il 20 giugno

L’obiettivo è arrivare a 65 pali di fondazione per la giornata di venerdì. Entro il 20 dovranno essere 135. Procedono allo stadio Sinigaglia di Como i lavori per la costruzione della nuova curva, l’adeguamento richiesto dalla Uefa per far disputare gli incontri di Champions sulle rive del Lario.

In questa fase si sta procedendo con i pali, che costituiscono la base per le fondamenta. Le prove di carico sono andate bene e hanno consentito di decidere il numero loro definitivo, 135 appunto.

Una curva che, è stato ricordato, sarà simile a quella dello stadio di Bergamo, e che sarà il punto di partenza di quello che dovrebbe essere il nuovo stadio, con gli spettatori della prima fila molto vicini al terreno di gioco.

Non soltanto, vanno avanti anche le opere di allargamento del terreno di gioco, con lo spazio guadagnato sotto la tribuna centrale. In questa fase si sta procedendo all’aggiustamento dell’impianto di irrigazione.

Il Sinigaglia versione 2026-2027 avrà una doppia capienza. Minore per la Champions con poco meno di 11 posti, visto che non potranno essere utilizzate le parti in tubolari – come da prescrizione Uefa – nel settore distinti e nella curva Monumento. Per il campionato i posti saranno invece poco meno di 12.400.

Sul fronte strettamente calcistico, Jean Butez ha allungato il suo accordo con il Como 1907 fino a giugno 2030. Dal suo arrivo in biancoblù a gennaio 2025, il portiere francese ha totalizzato in totale 63 presenze e 26 gare senza subire reti tra serie A e Coppa Italia, contribuendo in maniera decisiva al decimo posto della scorsa stagione e alla storica qualificazione in Champions League.

Con Butez tra i pali, il Como ha chiuso la stagione 2025-2026 con la miglior difesa della massima serie (29 gol subiti) e il più alto numero di sfide stagionali con la porta inviolata (19).