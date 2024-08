Ultime ore per visitare la mostra “Il catalogo del mondo: Plinio il Vecchio e la Storia della Natura”. L’esposizione chiuderà sabato 31 agosto alle 20. La mostra ripercorre le vicende di Plinio il Vecchio – cittadino comasco – mettendo in luce la straordinaria fortuna della sua opera attraverso i secoli e la sua attualità nella società contemporanea, impegnata in una profonda riflessione sulla salvaguardia dell’ambiente e sul rapporto dell’uomo con la natura.

Presentata dalla Fondazione Alessandro Volta e realizzata in occasione delle celebrazioni del Bimillenario Pliniano, la mostra si diffonde in città a partire dalle sedi dell’Ex Chiesa di San Pietro in Atrio e del Palazzo del Broletto, coinvolgendo luoghi cittadini attraverso un percorso open-air, fino al nuovo spazio multimediale Vis Comensis.