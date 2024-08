Scontro frontale tra due auto poco dopo le 8 a Tavernerio, in via Verdi. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Dopo l’impatto, sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli e la strada.

Coinvolti nell’incidente due uomini di 48 e 54 anni, che nell’impatto hanno riportato fortunatamente solo lievi traumi. Uno dei feriti è stato portato per accertamenti al Sant’Anna, l’altro non ha avuto bisogno di cure.