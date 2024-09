Grave infortunio sul lavoro questa mattina intorno alle 9 in una tessitura di Guanzate. Un operaio di 48 anni, per cause ancora da chiarire, è stato schiacciato da una fustellatrice e ha riportato traumi al torace e all’addome. Sul posto sono intervenuti in codice rosso, che indica la massima urgenza, l’elisoccorso e un’ambulanza, i vigili del fuoco di Como, i carabinieri di Cantù e i tecnici di Ats Insubria. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e si trova in condizioni stabili in osservazione al pronto soccorso. Non sarebbe in pericolo di vita. In corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.