Rave party non autorizzato e vietato dal sindaco: i partecipanti si riuniscono nonostante i divieti, intervengono le forze dell’ordine.

È accaduto sabato sera all’Alpe di Sala, nel comune di Sala Comacina.

L’evento – musica, cibo e alcol – era stato annunciato tramite i canali social e, successivamente, il sindaco di Sala Comacina, ne aveva vietato lo svolgimento. Ma gli organizzatori non hanno annullato la festa.

Polizia, carabinieri e finanza, con il supporto delle unità cinofile sono intervenuti e hanno trovato circa cinquanta partecipanti. Una persona è stata denunciata, poiché ritenuta responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre altre sette sono state sanzionate per detenzione di droga. Numerose le persone identificate. Al termine dei controlli il responsabile e organizzatore dell’evento, un comasco di 58 anni, è stato sanzionato per omessa comunicazione alla Siae. Gli è poi stati intimato di spegnere la musica e smontare le apparecchiature.