Dopo uno scontro con un’auto, viene sbalzato dalla moto per circa due metri e finisce contro un muretto. E’ accaduto oggi intorno alle 13 a Porlezza a un motociclista 61enne, che è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano. L’uomo ha riportato un trauma cranico e traumi alla schiena e alle gambe. Non sarebbe in pericolo di vita.

In via Ceresio, dove è avvenuto l’incidente, sono intervenuti, oltre all’elicottero da Como, un’ambulanza e un’automedica e i carabinieri di Menaggio per ricostruire la dinamica dello schianto.