Incidente questa mattina intorno a mezzogiorno a Cirimido. Per cause ancora da chiarire, ad una rotonda in via Strada di Mezzo si sono scontrati un furgone e un’auto. Tre le persone coinvolte: una ragazza di 23 anni, un uomo di 48 e una donna di 53 anni. Due i feriti soccorsi in codice giallo, dunque media gravità. Sul posto un’ambulanza e un’automedica, i vigili del fuoco di Como e i carabinieri di Cantù, che dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto.