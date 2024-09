Due anziani genitori raggirati e pronti a consegnare contanti e gioielli e un sedicente poliziotto, un 36enne polacco, che è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della questura di Como con l’accusa di truffa aggravata. Le volanti sono intervenute ieri pomeriggio intorno alle 18 in via Italia Libera, dove due coniugi di 83 e 69 anni avrebbero dovuto incontrare un uomo, che avrebbe detto loro di essere un poliziotto, per consegnargli denaro e oro racimolato in casa.

La coppia si è recata in questura e ha raccontato di aver ricevuto la telefonata di una donna con accento dell’est, che ha riferito loro che la figlia aveva avuto un incidente, causando la morte di un bambino, e, per evitarle di finire in prigione, avrebbero dovuto recuperare in casa 50.000 euro e monili d’oro, recarsi a Como e consegnarli a un poliziotto che si sarebbe fatto trovare in via Italia Libera. I due anziani sarebbero così riusciti a portare con loro 14.000 franchi, due fedi nuziali in oro, due anelli, un paio di orecchini, una collana in oro e un orologio placcato in oro del valore di circa 1.000 franchi. Gli agenti sono così intervenuti sul luogo dell’appuntamento, bloccando il finto poliziotto, che aveva con sé il cellulare usato per la truffa. Accompagnato in questura, l’uomo è stato arrestato per concorso in truffa aggravata.