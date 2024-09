Si procede a passo d’uomo in via Napoleona, a Como, una delle principali strade di accesso e deflusso dalla città. La polizia locale ha confermato che l’ingorgo è stato causato da un incidente. Un’auto e una moto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Traffico rallentato in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi.