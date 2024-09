Latitante dopo la condanna per l’omicidio, nel 2018, di un bracciante agricolo di 34 anni ucciso in provincia di Foggia, un 37enne polacco è stato fermato e arrestato dalla polizia a Como. L’uomo è stato controllato dagli agenti delle volanti in via Recchi ed era senza documenti. I poliziotti hanno effettuato ulteriori approfondimenti e hanno accertato l’identità del fermato, appurando che era stato condannato per omicidio aggravato in concorso.

Il 37enne è stato notato mentre si aggirava nella zona del supermercato di via Recchi. I poliziotti sono risaliti all’identità dell’uomo, Dariusz Kazimierz Hodorowicz, polacco, destinatario di un ordine di carcerazione firmato nel giugno scorso dalla Corte d’Appello di Bari, ufficio esecuzioni penali. Deve scontare la condanna a 15 anni per omicidio aggravato in concorso.

Con un connazionale, il 37enne avrebbe ucciso nel mese di marzo del 2018 a San Giovanni Rotondo Artur Dawid Prefeta , bracciante agricolo polacco di 34 anni, trovato senza vita nell’azienda agricola in cui lavorava. Il 37enne e il connazionale avrebbero commesso l’omicidio per futili motivi.

Le indagini dei carabinieri di Foggia sull’omicidio avevano portato al fermo dei due presunti responsabili, poi condannati. Il 37enne era ricercato da giugno e di lui non c’era traccia, fino al controllo degli agenti della polizia che l’hanno fermato a Como. E’ stato portato in carcera al Bassone.