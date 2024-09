(ANSA) – PASIAN DI PRATO, 18 SET – Un uomo, di 74 anni, è morto dopo essere rimasto schiacciato dalla motrice di un camion che stava facendo manovra. L’incidente è accaduto all’interno di un deposito privato attorno alle 13.30 in via Colloredo, a Pasian di Prato, alle porte di Udine, dove abitava anche la vittima. Per cause al vaglio della Polizia locale, l’anziano è stato colpito dal mezzo pesante, il cui conducente ha subito lanciato l’allarme. La centrale operativa regionale Sores Fvg ha inviato sul posto i propri equipaggi e un rianimatore che ha provato a lungo – con l’ausilio dei vigili del fuoco – a soccorrere la vittima dell’investimento, ma senza esito. Le indagini sono condotte, oltre alla Polizia locale, anche dagli ispettori dell’Azienda sanitaria per il rispetto delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro per verificare se ci sono state delle manovre imprudenti da parte dell’autista della motrice e se erano state adottate adeguate azioni di prevenzione. (ANSA).