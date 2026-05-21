Fino Mornasco, esplosione nel cuore della notte. Assalto al bancomat, danni ingenti alla filiale

Boato nel cuore della notte a Fino Mornasco, i residenti della zona che si svegliano spaventati e la scoperta: il bancomat della Cassa Rurale e Artigiana di Cantù fatto esplodere e filiale distrutta. Secondo assalto in pochi giorni, e a una manciata di chilometri di distanza, ad uno sportello per il prelievo di un istituto di credito.

Carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati attorno alle 3 in via Garibaldi. Mentre i pompieri hanno messo in sicurezza l’area, i militari hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto è accaduto. Dalle prime informazioni sembra che, nonostante le condizioni dell’edificio, la cassa abbia tenuto, ma si attende di capire dal personale della banca se manca qualcosa ed eventualmente quanto. Da un primo sopralluogo sembra sia stato usato del gas per l’esplosione per l’odore avvertito all’arrivo. La dinamica è in fase di ricostruzione. Fortunatamente non si segnalano feriti.

Determinanti per le indagini saranno le immagini delle telecamere della zona e le dichiarazioni di eventuali testimoni per individuare il veicolo utilizzato per raggiungere l’istituto di credito e poi fuggire. Un colpo del genere fa pensare a più banditi in azione.

Soltanto pochi giorni fa, il 6 maggio scorso, un altro episodio analogo, questa volta a Cermenate ai danni della filiale di via Scalabrini della Bcc. I malviventi avevano fatto esplodere il forziere, causando, anche in quel caso, ingenti danni all’edificio.

La banda era entrata in azione alle 4 del mattino. Resta da capire se i due episodi siano in qualche modo collegati. Il lavoro dei carabinieri della Compagnia di Cantù procede senza sosta.