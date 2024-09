E’ ricoverata all’ospedale Niguarda in gravi condizioni la donna di 58 anni aggredita nel tardo pomeriggio di ieri da cinque cani a Vertemate con Minoprio, in via Sant’Angelo. Preoccupano soprattutto le ferite al volto. I carabinieri della compagnia di Cantù stanno completando le indagini per valutare i provvedimenti per i proprietari degli animali.

La donna è stata aggredita da cinque animali, che sarebbero tutti cani corsi appartenenti a tre proprietari diversi. Secondo le prime ricostruzioni, i padroni vivono nello stesso complesso residenziale e nello stesso edificio vive anche la vittima.

Sembra che i cani fossero liberi nel cortile, una situazione che sembra si ripetesse abitualmente. La 58enne è uscita dalla sua abitazione e sarebbe stata rincorsa e poi aggredita prima da un cane e poi dagli altri.

Le grida della donna hanno attirato l’attenzione e altre persone presenti sono intervenute per provare ad aiutare la 58enne e hanno intanto chiamato i soccorsi. A Vertemate sono intervenute ambulanza e automedica, oltre all’elicottero del 118. La donna è stata portata in gravi condizioni al Niguarda. Subito sottoposta a un primo intervento chirurgico d’urgenza, è ricoverata in terapia sub-intensiva e dovrebbe subire una seconda operazione per le gravi ferite al viso.

I carabinieri della compagnia di Cantù, intervenuti dopo l’aggressione, hanno ascoltato i testimoni e stanno ricostruendo nel dettaglio la situazione, che potrebbe portare a una denuncia per omesso controllo e lesioni. A Vertemate sono intervenuti gli operatori del servizio veterinario. I cani al momento sono custoditi in un’area recintati e controllata, non in contatto con altre persone in attesa delle valutazioni.