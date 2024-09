Sette persone sono rimaste coinvolte in un incidente tra un camion e due auto avvenuto poco prima delle 15 in via Oltrecolle a Como. Fortunatamente, tra i feriti nessuno sarebbe in gravi condizioni.

Violento l’impatto tra i tre mezzi, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. Mobilitate per i soccorsi tre ambulanze e l’automedica del 118. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra da Como e il carro fiamma. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per i rilievi e per gestire la viabilità.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, rimasto a lungo bloccato in tutta la zona.