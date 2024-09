Parole di stima per mister Gian Piero Gasperini e il lavoro che ha fatto con l’Atalanta in questi anni. Le ha spese Cesc Fabregas, allenatore del Como, in sede di presentazione della partita di Bergamo. Il derby lombardo è in programma lunedì alle 20.45. Fabregas in settimana ha seguito da gara di Champions tra nerazzurri e Arsenal e ha sicuramente avuto indicazioni importanti rispetto al prossimo avversario. Contro l’Atalanta l’unico assente sarà Barba. Dossena è recuperato e in panchina, per la gioia dei suoi tanti connazionali, ci sarà anche l’iracheno Ali Jasim.

“Mi piace il lavoro di mister Gasperini – ha detto Fabregas – Un allenatore che con l’Atalanta ha fatto un capolavoro. Noi dovremo essere svegli e pronti al 100% per portare i tre punti a casa. Abbiamo pronto un piano di gara; non negozieremo sul nostro atteggiamento. Ma di fronte ci sarà una squadra che lavora benissimo. Io sono un fan degli allenatori che portano il loro stile in una squadra. Si vede che tutti sanno quello che devono fare, ci credono e vanno a morire per l’allenatore. Per questo ho grandi stima e rispetto per Gasperini e per quello che ha fatto con l’Atalanta”.