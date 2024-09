Una settimana all’insegna della scienza all’Università dell’Insubria in occasione della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori di venerdì 27 settembre, che coinvolge le sedi di Como, Varese e Busto Arsizio.

Quest’anno l’evento rientra nel progetto «Co.Science – Meet Research to Connect Science and Society», finanziato per il biennio 2024-25 nell’ambito di Horizon Europe, il programma di riferimento dell’Unione Europea per la formazione dottorale e post-dottorato: un progetto che ha l’obiettivo di promuovere il dialogo tra chi fa ricerca e i diversi attori della società, con particolare attenzione agli studenti.

Al Polo scientifico di via Valleggio, a Como, a partire da oggi e fino al 27 settembre, gli studenti delle scuole primarie e secondarie potranno partecipare a esperimenti che dimostrano i principi chimici fondamentali. Inoltre, la magia della matematica sarà protagonista con la conferenza-spettacolo «Matemagia», che attraverso giochi di prestigio e numeri, coinvolgerà i bambini e i ragazzi.

Giovedì 26 settembre è in programma un pomeriggio di scoperte al Tempio Voltiano, con una conferenza sull’uomo e lo spazio, seguita da esperimenti scientifici ispirati alle opere di Alessandro Volta, mentre venerdì l’evento «E luce fu» darà modo ai partecipanti di costruire uno spettroscopio e di esplorare il mondo della luce e delle stelle.

La serata del 27 settembre culminerà nell’evento «Insubria sotto le stelle», in cui sarà possibile osservare le Pleiadi, Saturno e Giove, grazie ai telescopi montati in piazza Valleggio in collaborazione con il Gruppo Astrofili Brianza. In programma durante la serata anche mini-conferenze e dimostrazioni scientifiche.

Per il programma completo della settimana, consultare il sito uninsubria.it.