Regione Lombardia stanzia 6 milioni di euro per finanziare 12 interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali. Lo stabilisce una delibera della giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. I fondi finanziano opere programmate per il biennio 2024-2025. Si tratta di lavori di riqualificazione stradale, realizzazione di rotatorie, adeguamento delle carreggiate, miglioramento delle intersezioni, ripristino delle sedi stradali.

Opere che si aggiungono ai 52 interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali finanziati dalla Regione lo scorso febbraio con uno stanziamento di oltre 50 milioni di euro.

Ogni singola opera beneficia di uno stanziamento regionale di 500mila euro. A Como, vengono finanziati dalla Regione gli interventi manutentivi straordinari di messa in sicurezza della strada provinciale 15 di Erbonne. L’avvio e la fine lavori sono previsti nel 2025.

“Anche in questa occasione – sottolinea Terzi – abbiamo accolto le istanze dei territori finanziando interventi localizzati richiesti dalle Province”.