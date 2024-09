Dongo, oggi la Guardia di Finanza di Como ha celebrato il 38° anniversario della posa del Monumento ai Finanzieri caduti in servizio. Per l’occasione il Comandante Provinciale Col. Michele Donega, accompagnato dal Presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca, dal Sindaco Mauro Robba e dal presidente della locale sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia in congedo, Brig. C. Cav. Saverio Mandriota, ha deposto sul monumento una corona di alloro in omaggio ai finanzieri che hanno operato con dedizione e spirito di sacrificio, in pace e in guerra, donando la vita per la patria e, in questo territorio, hanno protetto e difeso i confini dello stato nell’interesse esclusivo della nazione.

Dopo la deposizione della corona è stata celebrata una messa nella vicina Chiesa di Santo Stefano. La cittadinanza e le scolaresche intervenute sono state quindi invitate ad assistere, nei giardini del lago, a due esercitazioni dei finanzieri del Comando Provinciale e del Reparto Operativo Navale di Como.