Domenica 6 ottobre apertura speciale del bunker antiaereo di Como, un rifugio antiaereo e antigas del 1937 perfettamente conservato. Un’esperienza unica, tra storia e aneddoti relativi alla Seconda Guerra Mondiale.

Il rifugio, o ricovero collettivo, è nel pieno centro di Como, nei sotterranei della sede della Croce Rossa.

L’esperienza include anche l’ingresso al Museo dedicato alla Croce Rossa di Como. Il ritrovo è fissato alle 15 nella sede del Comitato di Como della Croce Rossa Italiana, in via Italia Libera 11. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Croce Rossa. Ingresso 12 euro, 5 per i bambini dai 6 ai 14 anni e gratuito fino a 5 anni.