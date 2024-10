Nel fine settimana del 12 e 13 ottobre sulle strade del Lario va in scena l’edizione 2024 del Rally Aci Como Villa d’Este. La disputa delle gare comporterà la chiusura in anticipo dei pezzi di strada che saranno teatro delle prove speciali (in rosso nella cartina allegata sotto). E’ bene specificare, invece, che nei trasferimenti tra una prova e l’altra (segnati in verde), le vetture da gara si muoveranno nel rispetto del Codice della Strada e che questi percorsi saranno regolarmente aperti a tutto il traffico.

La chiusura delle strade

BARNI (Shakedown)

Sabato 12 ottobre dalle ore 8 alle ore 11 e dalle ore 11.15 alle ore 13.45 a Barni chiuso il tratto da via Andreoletti, poi via Madonnina, fino a bivio per il ristorante “Madonnina”

PROVA SPECIALE PIAN DEL TIVANO

Sabato 12 ottobre dalle ore 17.38 alle ore 20.40 e dalle ore 21 alle ore 24 chiuderà la strada di Pian del Tivano, nel Triangolo Lariano. I comuni interessati sono Sormano, Zelbio, Veleso e Nesso. Il tratto bloccato va dall’altezza del bivio per il Muro di Sormano fino a Nesso (altezza prime case, civico 70B).

PROVA SPECIALE BELLAGIO

Sabato 12 ottobre dalle ore 18.19 alle ore 21.36 e dalle ore 21.56 alle ore 00.56 nel comune di Bellagio sarà bloccata la strada che porta dal paese fino a Piano Rancio e poi, in discesa, fino al Colle del Ghisallo.

Chiusura, quindi, per la Provinciale 41 al Bivio Scegola (civico 172, via Vallassina) fino al bivio che scendendo da Pian Rancio si immette sulla strada davanti al Santuario del Ghisallo, in comune di Magreglio.

PROVA SPECIALE ALPE GRANDE (VALLE INTELVI)

Domenica 13 ottobre dalle ore 8.44 alle ore 12.14 e dalle ore 12.34 alle ore 15.34 sarà chiusa la strada che collega i comuni di Cerano d’Intelvi, Casasco d’Intelvi,

Castiglione d’Intelvi. Partenza dalla frazione di Veglio e traguardo in zona “Osteria dell’Alpe”.

PROVA SPECIALE VAL CAVARGNA

Domenica 13 ottobre dalle ore 9.29 alle ore 12.59 e dalle ore 13.19 alle ore 16.19 sarà chiusa la provinciale 11, subito dopo la frazione Molzano, fino a San Bartolomeo Val Cavargna (provinciale 10 fino al bivio con via Panoramica). I comuni interessati dal passaggio della gara sono Corrido, Val Rezzo, Cavargna, San

Nazzaro Val Cavargna, San Bartolomeo Val Cavargna.