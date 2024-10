Deve ancora essere ufficializzato il risultato del Rally Aci Como Villa d’Este. Le verifiche sportive si sono prolungate e, con un comunicato delle 19.25, i commissari sportivi hanno fatto sapere che la vettura di Alessandro Re e Marco Vozzo – primi dopo le otto prove speciali disputate – rimane per ora in parco chiuso. Tutti gli altri concorrenti sono stati invece autorizzati a portare via le loro auto. Un provvedimento, quello che riguarda l’auto di Re, che di fatto per ora blocca la pubblicazione della classifica ufficiale. Sul sito dell’evento appare infatti la graduatoria dopo l’ottava prova speciale, ma non quella definitiva che va a chiudere l’evento.