Si è spenta sabato pomeriggio all’età di 99 anni nella villa di famiglia di Fino Mornasco (in provincia di Como) Fernanda Biffi Casiraghi, madre di Stefano Casiraghi, il marito di Carolina di Monaco morto a 30 anni in un incidente nautico il 3 ottobre del 1990 in Francia.

Con l’anziana suocera il legame è rimasto sempre molto forte, e nel giorno dell’addio la principessa e i suoi figli – Charlotte, Andrea e Pierre – erano a Fino Mornasco al fianco di tutta la famiglia. Era entrata nella vita del Principato con le nozze di Stefano e la primogenita di Ranieri e Grace Kelly, ma ha sempre mantenuto un profilo riservato e discreto. Una vita segnata dai lutti. Dopo la morte di Stefano, nel 1998 disse addio al marito Giancarlo e, nel 2016, a un altro figlio, Daniele, di 62 anni e alla nuora Laura. Nel Principato di Monaco vive tuttora l’altro figlio, Marco, che guida l’azienda fondata dal fratello Stefano nel 1984. L’altra figlia, Rosalba, vive in Italia.

Negli ultimi giorni da quanto si apprende non stava bene e la famiglia le è stata accanto fino alla fine. Fernanda avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 10 luglio. Al termine della celebrazione funebre ha preso la parola, a nome della famiglia, la nipote che porta il suo stesso nome.

Un momento della cerimonia funebre a Fino Mornasco

Fernanda Casiraghi, che porta lo stesso nome della nonna, ha preso la parola alla fine della cerimonia