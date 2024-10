Conto alla rovescia a Chiasso per la Festa d’autunno. Per il 2024 si rinnova la collaborazione con la Sagra cantonale del miele, che giunge alla 16esima edizione.

Appuntamento fissato a domenica 20 ottobre dalle 9 alle 18, in piazza Indipendenza e su corso San Gottardo. Una sessantina le bancarelle che animeranno il centro.

Anche quest’anno saranno coinvolti i produttori di formaggio locali e gli artigiani del territorio con i prodotti tipici della tradizione; saranno inoltre proposte varie attività didattiche e letture autunnali per bambini e adulti, con intrattenimento musicale e pranzo a base di polenta e spezzatino.

Nell’ambito della Sagra cantonale del miele, sarà presente una dozzina di produttori iscritti alla Federazione Ticinese Apicoltori, che anche quest’anno ha scelto Chiasso come palco del principale appuntamento cantonale del settore: durante tutta la giornata sarà possibile degustare diversi mieli ticinesi e conoscere i più apprezzati prodotti dell’alveare.

La Festa d’autunno, specifica il Municipio di Chiasso, si svolgerà con qualsiasi tempo.

Il programma

Dalle 10.00 Aspettando Halloween–laboratorio creativo

Ore 10.30-11.30 Concerto con gli insegnanti della Musica Cittadina Chiasso

Ore 12 Polenta e spezzatino–Gruppo Ester@fatti, (5 franchi a porzione)

Ore 12-14 Intrattenimento musicale con Giacomo Morandi

Dalle 14.00 Intrattenimento con la scuola di musica Le Officine Musicali del maestro Fulvio Rosa

Ore 15 Corsa con la zucca–divertimento per grandi e piccoli

Durante tutto il giorno: attività didattiche e giochi creativi per bambini e ragazzi con le animatrici de “Il

Nuovo Coccolo”