Automobile Club e Comune di Como insieme per formare gli agenti della polizia locale.

E’ stato presentato oggi il Corso Formativo di Guida Sicura Master Auto: gli operatori di polizia locale verranno addestrati al Centro di Guida Sicura ACI di Lainate da istruttori di ACI Vallelunga.

Il corso adotta un modello didattico nordeuropeo, abbandonando l’impostazione tradizionale delle scuole di pilotaggio. Gli allievi saranno messi di fronte a situazioni simulate che potrebbero incontrare nella realtà su strada, ricreate attraverso tecnologie avanzate per garantire la massima sicurezza durante l’addestramento.

“Questa collaborazione nasce dal rapporto proficuo e consolidato tra istituzioni – commenta Enrico Gelpi, presidente dell’Automobile Club Como – la Polizia Locale ha questa esigenza di formazione e ha interpellato noi, sapendo che abbiamo le strutture e le risorse per svolgere al meglio questo compito. E noi ringraziamo per essere stati scelti”.

“I professionisti devono aggiornarsi in modo continuo – ha aggiunto Vincenzo Aiello, comandante della Polizia Locale di Como – cambiano le auto, cambiano gli scenari operativi e bisogna essere sempre all’altezza del compito. Fare sicurezza significa anche essere sicuri nello svolgimento del lavoro”.