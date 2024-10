In vista della 75esima “CENTOMIGLIA DEL LARIO-CAMPIONATO EUROPEO DI MOTONAUTICA OFFSHORE” in programma a Como in programma dal 25 al 27 ottobre si rendono necessari i provvedimenti per la viabilità e la sosta nella zona stadio. Si tratta di una gara leggendaria nata nel lontano 1949 che ha visto partecipare piloti italiani e stranieri che hanno fatto la storia della motonautica.

Divieti e provvedimenti da mercoledì a lunedì

Dalle 6 di mercoledì 23 ottobre alle ore 12 di lunedì 28 ottobre 2024 sarà in vigore il divieto di transito e il divieto di sosta su entrambi i lati:



in viale Vittorio Veneto, nel tratto tra Largo Borgonovo e viale Puecher;

in viale Puecher, nel tratto tra il Monumento ai Caduti e Piazzale Somaini e in via Pietro da Breggia;

In viale Masia, nel tratto ricompreso tra viale Rosselli e piazzale Somaini.

Negli stessi tratti e periodo, in vigore il divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli compresi quelli a servizio delle persone disabili, ad eccezione dei veicoli

autorizzati dall’organizzazione della manifestazione. Organizzazione che dovrà anche garantire l’accesso ai frontisti e ai residenti coinvolti dal provvedimento.



Il transito pedonale lungo le aree giardini a lago (piazzale Somaini, viale Mafalda di Savoia, viale Puecher, aiuola posta tra il Mausoleo Voltiano e il Monumento ai Caduti e tutt’intorno a questi), nonché l’accesso al pubblico al Tempio Voltiano (negli orari di apertura) dovrà essere garantito sempre dagli addetti dell’organizzazione.



Dovrà essere predisposta l’idonea segnaletica con congruo anticipo.